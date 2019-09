Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:53

kreuz написав: бульбик написав: Такие банки ничем кроме высоких процентов по вкладам не интересны для клиентов. А так как проценты у них сейчас ниже тех, что есть на рынке у них намечается отток вкладчиков, которые пришли к ним по акциям ранее. Такие банки ничем кроме высоких процентов по вкладам не интересны для клиентов. А так как проценты у них сейчас ниже тех, что есть на рынке у них намечается отток вкладчиков, которые пришли к ним по акциям ранее.

Отож я за банк на випередження переймаюся, щоб було чим нові вклади залучати... Отож я за банк на випередження переймаюся, щоб було чим нові вклади залучати...

Вдячні вам Вдячні вам

