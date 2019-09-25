RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:50

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Такие банки ничем кроме высоких процентов по вкладам не интересны для клиентов. А так как проценты у них сейчас ниже тех, что есть на рынке у них намечается отток вкладчиков, которые пришли к ним по акциям ранее.
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
Повідомлень: 635
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:28

  бульбик написав:Такие банки ничем кроме высоких процентов по вкладам не интересны для клиентов. А так как проценты у них сейчас ниже тех, что есть на рынке у них намечается отток вкладчиков, которые пришли к ним по акциям ранее.

Отож я за банк на випередження переймаюся, щоб було чим нові вклади залучати...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1791
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:53

  kreuz написав:
  бульбик написав:Такие банки ничем кроме высоких процентов по вкладам не интересны для клиентов. А так как проценты у них сейчас ниже тех, что есть на рынке у них намечается отток вкладчиков, которые пришли к ним по акциям ранее.

Отож я за банк на випередження переймаюся, щоб було чим нові вклади залучати...

Вдячні вам :)
With best regards,
Sky Bank
pr_skybank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 53
З нами з: 10.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 10:55

  pr_skybank написав:
  kreuz написав:
  бульбик написав:Такие банки ничем кроме высоких процентов по вкладам не интересны для клиентов. А так как проценты у них сейчас ниже тех, что есть на рынке у них намечается отток вкладчиков, которые пришли к ним по акциям ранее.

Отож я за банк на випередження переймаюся, щоб було чим нові вклади залучати...

Вдячні вам :)

Вже й у відпустці встиг побувати, а дяки вашої так і не бачу, хоч би якого листа надіслали чи брендованого блокноту з ручкою... Та де там, лише зниженням ставок відбуваєтесь. ;))
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1791
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 17:29

pr_skybank, а када ж Поднебесный раскошелится на ежемес. %% по депо то :?:

ИБ висит уже 3й день:
Виникла невідома помилка на стороні Банку

Ап 20:48. Ваау, токошо упали %% на карту
А ИБ так и не фурычит :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29220
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2337 раз.
Подякували: 3376 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:43

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Егеж, проци є. clientage, це Ваша заслуга? Ви їх 1го числа надалі товчіть, мені 2го рано зручно отримувати :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8281
З нами з: 15.04.09
Подякував: 438 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:53

Более месяца не работает webbanking и мобильное приложение. Горячая линия говорит идут работы.... Все работало ...может это переход на IBAN или как в Дельта Банке...ПО днём ремонтируют а ночью выводят валюту в офшоры... :evil: Что ответит оф. представитель..ждём ответ
vlad123
 
Повідомлень: 37
З нами з: 30.05.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 20:10

з 01 вересня знижено ставку по ощадній з 16 до 15 річних. Ніяк банк про це не інформує.
Viz
 
Повідомлень: 885
З нами з: 29.08.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:02

  Viz написав:з 01 вересня знижено ставку по ощадній з 16 до 15 річних. Ніяк банк про це не інформує.

Видно фізики тут тільки плутаються під ногами. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29475
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33343536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], greenozon, lincoln2, MASolomko, sens, slasva і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7673, 7674, 7675
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
76740 9086736
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 11:05
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3502, 3503, 3504
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35037 4333630
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 09:25
Basilio2020
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6530 1517593
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 20:23
ROLF

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7292)
26.09.2019 12:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.