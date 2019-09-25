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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:50
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Такие банки ничем кроме высоких процентов по вкладам не интересны для клиентов. А так как проценты у них сейчас ниже тех, что есть на рынке у них намечается отток вкладчиков, которые пришли к ним по акциям ранее.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:28
Отож я за банк на випередження переймаюся, щоб було чим нові вклади залучати...
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:53
Вдячні вам
With best regards,
Sky Bank
Додано: П'ят 30 сер, 2019 10:55
Вже й у відпустці встиг побувати, а дяки вашої так і не бачу, хоч би якого листа надіслали чи брендованого блокноту з ручкою... Та де там, лише зниженням ставок відбуваєтесь. ;))
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Додано: Пон 02 вер, 2019 17:29
pr_skybank, а када ж Поднебесный раскошелится на ежемес. %% по депо то
ИБ висит уже 3й день:
Виникла невідома помилка на стороні Банку
Ап 20:48. Ваау, токошо упали %% на карту
А ИБ так и не фурычит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 вер, 2019 20:43
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Егеж, проци є. clientage, це Ваша заслуга? Ви їх 1го числа надалі товчіть, мені 2го рано зручно отримувати
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 11 вер, 2019 13:53
Более месяца не работает webbanking и мобильное приложение. Горячая линия говорит идут работы.... Все работало ...может это переход на IBAN или как в Дельта Банке...ПО днём ремонтируют а ночью выводят валюту в офшоры... Что ответит оф. представитель..ждём ответ
Додано: Сер 25 вер, 2019 20:10
з 01 вересня знижено ставку по ощадній з 16 до 15 річних. Ніяк банк про це не інформує.
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:02
Видно фізики тут тільки плутаються під ногами.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 11:11
А на услуги прачечной прайс не менялся?
А ИБ уже пашет?
... делайте хоть что-нибудь!
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