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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:35

Када с неба гроши упадут?

Ап 20:43. А вот и гроши :lol: Правда непонятно куда делись 2 коп, т.к. последних две суммы %% д.б. одинаковыми из-за одинаковых периодов... Мож ветер был... северным

ПС. ИБ мона и не делать :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:46

упали %% за оХтябрь
А мы.ска.банк так и не работает :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 29378
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2351 раз.
Подякували: 3394 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 23:11

  clientage написав:упали %% за оХтябрь
А мы.ска.банк так и не работает :evil:

По сберегательный все тихо,сегодня сливал остатки с Монохерни
никому не верю
sens
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