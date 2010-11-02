Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Када с неба гроши упадут?
Ап 20:43. А вот и гроши Правда непонятно куда делись 2 коп, т.к. последних две суммы %% д.б. одинаковыми из-за одинаковых периодов... Мож ветер был... северным
ПС. ИБ мона и не делать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:35
Када с неба гроши упадут?
Ап 20:43. А вот и гроши Правда непонятно куда делись 2 коп, т.к. последних две суммы %% д.б. одинаковыми из-за одинаковых периодов... Мож ветер был... северным
ПС. ИБ мона и не делать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:46
упали %% за оХтябрь
А мы.ска.банк так и не работает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 жов, 2019 23:11
По сберегательный все тихо,сегодня сливал остатки с Монохерни
никому не верю
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