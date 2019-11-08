Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Додано: Суб 09 лис, 2019 13:22

Ти ба які в вас забаганки... Краще скажіть, навіщо іБ тутечки поламали, бо я тепер переймаюся, чи не стирили вони моїх 20 коп, що я лишив після останнього р2р звідси на Ощадній картці. :)) Як же я тепер депо відкрию, навіть якщо воно з'явиться під 19.5%?