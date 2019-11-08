Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Да, %% от депозита год ежемесячно снимались по р2р. Сегодня 23,18грн списалась комиссия за год "неактивности" в овердрафт (1,82грн был остаток на карте)
В отделении сказали, что это сбой в программе и деньги вернутся. Ну, я не поверила, пополнила карту на 25 грн р2р, а сегодня на 1 грн пополнила мобилку. И, судя по остатку в смске, 25грн комиссии таки возвращены на карту! правда, за 6 дней %% списали. Так что на будущее, все-таки хотя бы раз в год надо карту выгуливать.
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Ти ба які в вас забаганки... Краще скажіть, навіщо іБ тутечки поламали, бо я тепер переймаюся, чи не стирили вони моїх 20 коп, що я лишив після останнього р2р звідси на Ощадній картці. :)) Як же я тепер депо відкрию, навіть якщо воно з'явиться під 19.5%?
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