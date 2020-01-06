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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.4 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:48

  vollena71 написав:
  clientage написав:Это по карде под депозит такое?

Да, %% от депозита год ежемесячно снимались по р2р. Сегодня 23,18грн списалась комиссия за год "неактивности" в овердрафт (1,82грн был остаток на карте)

В отделении сказали, что это сбой в программе и деньги вернутся. Ну, я не поверила, пополнила карту на 25 грн р2р, а сегодня на 1 грн пополнила мобилку. И, судя по остатку в смске, 25грн комиссии таки возвращены на карту! правда, за 6 дней %% списали. Так что на будущее, все-таки хотя бы раз в год надо карту выгуливать.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:49

Запулил на картсчет 1 коп. Это убережот от снятие в минус за неактивность ?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:58

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Так що тут, 19.5% не буде, треба тікати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:01

Я 20 жду на ежемесячном. А если нет, то ухожу в Альянс 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:22

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Ти ба які в вас забаганки... Краще скажіть, навіщо іБ тутечки поламали, бо я тепер переймаюся, чи не стирили вони моїх 20 коп, що я лишив після останнього р2р звідси на Ощадній картці. :)) Як же я тепер депо відкрию, навіть якщо воно з'явиться під 19.5%?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:30

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Ходив замовляти депо, так пропонували овдп, кажуть співробітничають з якимось брокером ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:54

  chipmunk написав:Ходив замовляти депо, так пропонували овдп, кажуть співробітничають з якимось брокером ;)

Поїзд з ОВДП вже пішов. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 08:46

  chipmunk написав:Так що тут, 19.5% не буде, треба тікати?

Тікати, звичайно. Банків багато, а Ви один. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 16:05

  darmet написав:
  chipmunk написав:Так що тут, 19.5% не буде, треба тікати?

Тікати, звичайно. Банків багато, а Ви один. :wink:
по сберкарте процент выше,чем по срочному вкладу
никому не верю
sens
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Скай собирается вообще интернет-банкинг для физиков починить?
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