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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.4 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 06:12

Чего это за декабрь какие-то необычные проценты выдали? Как будто на два дня больше. По расчетам получается, что выплатили за 33 дня. Что ли, собрались выплачивать по 30 число вместо по 28-е?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 09:26

  candidat написав:Чего это за декабрь какие-то необычные проценты выдали? Как будто на два дня больше. По расчетам получается, что выплатили за 33 дня. Что ли, собрались выплачивать по 30 число вместо по 28-е?

По моим расчетам за 31.12 включительно. Год закрыли.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 10:42

vollena71
С Праздником Вас, девушка!
А может полугодовое отсутствие ИБ один из симптомов?
Интерфейс у банки недружелюбній - не могу карту подобрать.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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