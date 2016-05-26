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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 січ, 2020 06:12
Чего это за декабрь какие-то необычные проценты выдали? Как будто на два дня больше. По расчетам получается, что выплатили за 33 дня. Что ли, собрались выплачивать по 30 число вместо по 28-е?
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candidat
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Додано: Вів 07 січ, 2020 09:26
candidat написав:
Чего это за декабрь какие-то необычные проценты выдали? Как будто на два дня больше. По расчетам получается, что выплатили за 33 дня. Что ли, собрались выплачивать по 30 число вместо по 28-е?
По моим расчетам за 31.12 включительно. Год закрыли.
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vollena71
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Додано: Вів 07 січ, 2020 10:42
vollena71
С Праздником Вас, девушка!
А может полугодовое отсутствие ИБ один из симптомов?
Интерфейс у банки недружелюбній - не могу карту подобрать.
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: Вів 07 січ, 2020 18:31
swan forever написав:vollena71
С Праздником Вас, девушка!
А может полугодовое отсутствие ИБ один из симптомов?
Интерфейс у банки недружелюбній - не могу карту подобрать.
Все норм,карта дает бОльший доход чем срОчный вклад.вот так и работает
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 07 січ, 2020 19:12
sens
Вы имеете в виду ощадкарту?
РОШЕН
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swan forever
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Додано: Вів 07 січ, 2020 20:44
swan forever написав:sens
Вы имеете в виду ощадкарту?
Ощадкарта лучшее предложение, ИМХО. Даже немного подозрительное.
Не припомню, чтобы % по карточному счету был больше,чем у депозита.
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darmet
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Додано: Вів 07 січ, 2020 20:57
darmet написав: swan forever написав:sens
Вы имеете в виду ощадкарту?
Ощадкарта лучшее предложение, ИМХО. Даже немного подозрительное.
Не припомню, чтобы % по карточному счету был больше,чем у депозита.
Ток нуна помнить, шо %% по Ощадке насчитываются на сумму, которая пролежала без движения с последнего рабочего дня пердыдущего мес до 1й раб. дн. следующ. месяца
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 07 січ, 2020 22:33
clientage написав: darmet написав: swan forever написав:sens
Вы имеете в виду ощадкарту?
Ощадкарта лучшее предложение, ИМХО. Даже немного подозрительное.
Не припомню, чтобы % по карточному счету был больше,чем у депозита.
Ток нуна помнить, шо %% по Ощадке насчитываются на сумму, которая пролежала без движения с последнего рабочего дня пердыдущего мес до 1й раб. дн. следующ. месяца
хотели сказать минимальный показатель суммы на карточке в течении всего периода, верно?
Меня смутило, что там даже чипа нет.
РОШЕН
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swan forever
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Додано: Вів 07 січ, 2020 22:34
clientage
кстати, никак не могу найти Вашу таблицу по карточкам....
РОШЕН
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Додано: Вів 07 січ, 2020 23:04
swan forever написав: clientage написав: darmet написав:
Ощадкарта лучшее предложение, ИМХО. Даже немного подозрительное.
Не припомню, чтобы % по карточному счету был больше,чем у депозита.
Ток нуна помнить, шо %% по Ощадке насчитываются на сумму, которая пролежала без движения с последнего рабочего дня пердыдущего мес до 1й раб. дн. следующ. месяца
хотели сказать минимальный показатель суммы на карточке в течении всего периода, верно?
Меня смутило, что там даже чипа нет.
Угу, минимальный. Ток тут важен выбор самого периода
swan forever написав:clientage
кстати, никак не могу найти Вашу таблицу по карточкам....
Этаа? viewtopic.php?p=4514261#p4514261
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clientage
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