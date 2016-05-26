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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.4 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 06:12

Чего это за декабрь какие-то необычные проценты выдали? Как будто на два дня больше. По расчетам получается, что выплатили за 33 дня. Что ли, собрались выплачивать по 30 число вместо по 28-е?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 09:26

  candidat написав:Чего это за декабрь какие-то необычные проценты выдали? Как будто на два дня больше. По расчетам получается, что выплатили за 33 дня. Что ли, собрались выплачивать по 30 число вместо по 28-е?

По моим расчетам за 31.12 включительно. Год закрыли.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 10:42

vollena71
С Праздником Вас, девушка!
А может полугодовое отсутствие ИБ один из симптомов?
Интерфейс у банки недружелюбній - не могу карту подобрать.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 18:31

  swan forever написав:vollena71
С Праздником Вас, девушка!
А может полугодовое отсутствие ИБ один из симптомов?
Интерфейс у банки недружелюбній - не могу карту подобрать.

Все норм,карта дает бОльший доход чем срОчный вклад.вот так и работает
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 19:12

sens
Вы имеете в виду ощадкарту?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 20:44

  swan forever написав:sens
Вы имеете в виду ощадкарту?

Ощадкарта лучшее предложение, ИМХО. Даже немного подозрительное. :wink: Не припомню, чтобы % по карточному счету был больше,чем у депозита.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 20:57

  darmet написав:
  swan forever написав:sens
Вы имеете в виду ощадкарту?

Ощадкарта лучшее предложение, ИМХО. Даже немного подозрительное. :wink: Не припомню, чтобы % по карточному счету был больше,чем у депозита.

Ток нуна помнить, шо %% по Ощадке насчитываются на сумму, которая пролежала без движения с последнего рабочего дня пердыдущего мес до 1й раб. дн. следующ. месяца :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:33

  clientage написав:
  darmet написав:
  swan forever написав:sens
Вы имеете в виду ощадкарту?

Ощадкарта лучшее предложение, ИМХО. Даже немного подозрительное. :wink: Не припомню, чтобы % по карточному счету был больше,чем у депозита.

Ток нуна помнить, шо %% по Ощадке насчитываются на сумму, которая пролежала без движения с последнего рабочего дня пердыдущего мес до 1й раб. дн. следующ. месяца :idea:

хотели сказать минимальный показатель суммы на карточке в течении всего периода, верно?
Меня смутило, что там даже чипа нет.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:34

clientage
кстати, никак не могу найти Вашу таблицу по карточкам....
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 23:04

  swan forever написав:
  clientage написав:
  darmet написав:Ощадкарта лучшее предложение, ИМХО. Даже немного подозрительное. :wink: Не припомню, чтобы % по карточному счету был больше,чем у депозита.

Ток нуна помнить, шо %% по Ощадке насчитываются на сумму, которая пролежала без движения с последнего рабочего дня пердыдущего мес до 1й раб. дн. следующ. месяца :idea:

хотели сказать минимальный показатель суммы на карточке в течении всего периода, верно?
Меня смутило, что там даже чипа нет.

Угу, минимальный. Ток тут важен выбор самого периода
  swan forever написав:clientage
кстати, никак не могу найти Вашу таблицу по карточкам....

Этаа? viewtopic.php?p=4514261#p4514261
Лень обновлять :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 36373839
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