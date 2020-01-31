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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2020 16:28
darmet написав: swan forever написав:sens
Вы имеете в виду ощадкарту?
Ощадкарта лучшее предложение, ИМХО. Даже немного подозрительное.
Не припомню, чтобы % по карточному счету был больше,чем у депозита.
Почему же? У Михайловского была карта с 24%. Еще катались за ней по пригородам
Точно уже не помню, но вроде по депозитам было не больше.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 16:35
sens написав: swan forever написав:vollena71
С Праздником Вас, девушка!
А может полугодовое отсутствие ИБ один из симптомов?
Интерфейс у банки недружелюбній - не могу карту подобрать.
Все норм,карта дает бОльший доход чем срОчный вклад.вот так и работает
В процентах больше, но преимущество карты практически сводится на нет, т.к. снимать/пополнять невыгодно (кроме последнего дня месяца). А если средства никогда не трогать, то и нет отличия от обычного депозита. А 15% в таком случае мало. Разве что можно в любой момент снять все деньги (чего не сделаешь с большинством депозитов), но все равно потеряешь все проценты за последний месяц.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:22
candidat написав:
У Михайловского была карта с 24%.
Не просто 24% а безподаткових (чистими).
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:23
candidat написав:
15% в таком случае мало
Так вродй 16% було. Коли прОцент відкусили?
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:48
Квесторе_поверніться написав: candidat написав:
15% в таком случае мало
Так вродй 16% було. Коли прОцент відкусили?
Точно сказать не могу. Я увидел 25 декабря. А насколько раньше изменили, я не знаю.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 20:30
Квесторе_поверніться написав: candidat написав:
15% в таком случае мало
Так вродй 16% було. Коли прОцент відкусили?
Страница 36 этой ветки:
Viz написав:
з 01 вересня знижено ставку по ощадній з 16 до 15 річних. Ніяк банк про це не інформує.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 20:40
jurasja написав: Квесторе_поверніться написав: candidat написав:
15% в таком случае мало
Так вродй 16% було. Коли прОцент відкусили?
Страница 36 этой ветки:
Viz написав:
з 01 вересня знижено ставку по ощадній з 16 до 15 річних. Ніяк банк про це не інформує.
Дякую що нагадали.
Коли Бабайбанка не повідомляє коли прОцент знижує...може вже там і немає солодких 15%. Хто перевіряв?
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Додано: Сер 15 січ, 2020 05:05
Квесторе_поверніться написав: Viz написав:
з 01 вересня знижено ставку по ощадній з 16 до 15 річних. Ніяк банк про це не інформує.
Дякую що нагадали.
Коли Бабайбанка не повідомляє коли прОцент знижує...може вже там і немає солодких 15%. Хто перевіряв?
По крайней мере в тарифах пока все еще 15%. Денег сейчас на этой карте не держу, поэтому не могу проверить.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:22
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Додано: Суб 01 лют, 2020 12:41
Viz написав:
https://www.sky.bank/ua/pack-card
Недовго музика грала...
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