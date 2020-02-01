RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.4 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:53

  darmet написав:
  Viz написав:https://www.sky.bank/ua/pack-card

Недовго музика грала... :(

Бабайбанка здулась...з 15 до 10,5 :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32050
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1624 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:12

  Квесторе_поверніться написав:
  darmet написав:
  Viz написав:https://www.sky.bank/ua/pack-card

Недовго музика грала... :(

Бабайбанка здулась...з 15 до 10,5 :(

Ожидабельно,теперт Жлобуса 13% просто шик
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11856
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:15

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  sens написав:Ожидабельно,теперт Жлобуса 13% просто шик

там є ще більший шик, у Фвд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7413
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 38394041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, klug і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8127, 8128, 8129
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81288 9593279
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лют, 2020 00:12
uaprofi
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3794, 3795, 3796
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37956 4633284
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 23:23
escobar
А-Банк 1 ... 1531, 1532, 1533
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15327 2116646
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 22:22
demichh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.