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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.4 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:53

  darmet написав:
  Viz написав:https://www.sky.bank/ua/pack-card

Недовго музика грала... :(

Бабайбанка здулась...з 15 до 10,5 :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:12

  Квесторе_поверніться написав:
  darmet написав:
  Viz написав:https://www.sky.bank/ua/pack-card

Недовго музика грала... :(

Бабайбанка здулась...з 15 до 10,5 :(

Ожидабельно,теперт Жлобуса 13% просто шик
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:15

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  sens написав:Ожидабельно,теперт Жлобуса 13% просто шик

там є ще більший шик, у Фвд
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 07:42

  greenozon написав:
  sens написав:Ожидабельно,теперт Жлобуса 13% просто шик

там є ще більший шик, у Фвд

Глобус сдулся с 17 до 13,скай с 15 до 10,5,а Фвд не пересматривал %,если что
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 09:46

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Фарсика после окончания акции тоже попустит, к гадалке не ходи
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:45

  escobar написав:Фарсика после окончания акции тоже попустит, к гадалке не ходи


Фарс кредитует только физиков и фоп. Эти кредитные не относятся к ключевой ставке НБУ . Ранее ставка была 30%, сейчас 10%. А ставка кредитов для физиков не меняется . Разве что только у правекс банки. Таком образом есть надежда что фарс будет держать 15% или сделает обналичку 1%

Тот же глобус кредитовал стройки, ипотеку УкрБуд. И даже там УкрГаз поднял к 24%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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