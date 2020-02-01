Бабайбанка здулась...з 15 до 10,5
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:53
Бабайбанка здулась...з 15 до 10,5
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:12
Ожидабельно,теперт Жлобуса 13% просто шик
никому не верю
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:15
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 02 лют, 2020 07:42
Глобус сдулся с 17 до 13,скай с 15 до 10,5,а Фвд не пересматривал %,если что
никому не верю
Додано: Нед 02 лют, 2020 09:46
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Фарсика после окончания акции тоже попустит, к гадалке не ходи
Додано: Нед 02 лют, 2020 10:45
Фарс кредитует только физиков и фоп. Эти кредитные не относятся к ключевой ставке НБУ . Ранее ставка была 30%, сейчас 10%. А ставка кредитов для физиков не меняется . Разве что только у правекс банки. Таком образом есть надежда что фарс будет держать 15% или сделает обналичку 1%
Тот же глобус кредитовал стройки, ипотеку УкрБуд. И даже там УкрГаз поднял к 24%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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