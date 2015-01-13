|
|
|
Український Будівельно-Інвестиційний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2017 17:22
йцукен Расскажите подробнее, в чем риски
-
Avril_ks
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 28.12.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 сер, 2017 17:28
Avril_ks написав:йцукен
Расскажите подробнее, в чем риски
На аркаде три года сидели в гривне и ничего , этим зачем нужна валюта? А
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10767
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 сер, 2017 18:24
Avril_ks написав:йцукен
Расскажите подробнее, в чем риски
думаю, мои обьяснения в чем риски связываться с банком, который на 100% завязан на стройке, а стройка на коррупции и откатах, вам не помогут.
-
йцукен
-
-
- Повідомлень: 6838
- З нами з: 23.08.13
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:08
на удивление по валюте пока больше 6% на полгода держат ставку
-
Avril_ks
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 28.12.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 11:23
Брати 4 відсотки від суми платежу - це не забагато??? Жлобство!!!
-
mr_skorokhoda
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 19.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:10
skorpi
И что хорошего 3,3% максимум!?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
-
югин
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 09.09.15
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:22
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|56346
|7244633
|
|
|289
|50481
|
|
|149
|21943
|
|