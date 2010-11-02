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Обслуговування в українських
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Український
Будівельно-Інвестиційний Банк

Український Будівельно-Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Український Будівельно-Інвестиційний Банк 4.2 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
80%
4
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2017 17:22

йцукен Расскажите подробнее, в чем риски
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2017 17:28

  Avril_ks написав:йцукен Расскажите подробнее, в чем риски

На аркаде три года сидели в гривне и ничего , этим зачем нужна валюта? А
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2017 18:24

  Avril_ks написав:йцукен Расскажите подробнее, в чем риски

думаю, мои обьяснения в чем риски связываться с банком, который на 100% завязан на стройке, а стройка на коррупции и откатах, вам не помогут.
йцукен
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:08

Re: Український Будівельно-Інвестиційний Банк

на удивление по валюте пока больше 6% на полгода держат ставку
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:23

Брати 4 відсотки від суми платежу - це не забагато??? Жлобство!!!
mr_skorokhoda
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:53

Тем не менее банка жива и на пол года клянчит у нас валюту под приемлемый % :P
skorpi
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:10

skorpi И что хорошего 3,3% максимум!? :shock:
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югин
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:22

БАНК ЗЯТЯ ТИМОШЕНКО УДВІЧІ ЗБІЛЬШИВ АКТИВИ
http://finbalance.com.ua/news/Bank-zyatya-Timoshenko-udvichi-zbilshiv-aktivi
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:58

  югин написав:skorpi И что хорошего 3,3% максимум!? :shock:


Где то не так смотрите видимо:

Строковий з правом поповнення, виплата % в кінці строку 6 місяців - 5,8% річних


https://ubib.com.ua/private/deposits
skorpi
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