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Український
Будівельно-Інвестиційний Банк

Український Будівельно-Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Український Будівельно-Інвестиційний Банк 4.2 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
80%
4
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:45

Банка зайшла кучею відділень до Львова.
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Повідомлень: 25038
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:49

Не тільки до міста Лева,
це значить є гроші, значить буде розвиток і все інше :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 2417
З нами з: 01.06.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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