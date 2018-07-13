Український Будівельно-Інвестиційний Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:45
Банка зайшла кучею відділень до Львова.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:49
Не тільки до міста Лева,
це значить є гроші, значить буде розвиток і все інше
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