RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Український
Будівельно-Інвестиційний Банк

Український Будівельно-Інвестиційний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Український Будівельно-Інвестиційний Банк 4.1 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:45

Банка зайшла кучею відділень до Львова.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27529
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:49

Не тільки до міста Лева,
це значить є гроші, значить буде розвиток і все інше :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4100
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 сер, 2018 20:43

з 9 серпня збільшено відсоткові ставки за строковими депозитними вкладами у гривні для фізичних осіб.

https://ubib.com.ua/news/449-11.html


маленькі банчики (із затримкою) але починають реагувати на підвищення облікової ставки НБУ

що не може не тішити!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4100
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:44

Додали програму лояльності по долару
але так виглядає що для жирних котів онлі

https://ubib.com.ua/images/res/795.pdf

див внизу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4100
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Annet_, Igor3777, V2 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1583, 1584, 1585
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15845 2252486
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лют, 2019 11:48
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3380, 3381, 3382
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33814 4166396
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лют, 2019 11:29
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 6716, 6717, 6718
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
67176 8293490
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лют, 2019 20:05
Бекас

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12126)
03.02.2019 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.