Український Будівельно-Інвестиційний Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:45
Банка зайшла кучею відділень до Львова.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:49
Не тільки до міста Лева,
це значить є гроші, значить буде розвиток і все інше
Додано: П'ят 10 сер, 2018 20:43
з 9 серпня збільшено відсоткові ставки за строковими депозитними вкладами у гривні для фізичних осіб.
маленькі банчики (із затримкою) але починають реагувати на підвищення облікової ставки НБУ
що не може не тішити!
Додано: Нед 03 лют, 2019 11:44
Додали програму лояльності по долару
але так виглядає що для жирних котів онлі
див внизу
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:12
В банці Юлі % вверх чи вниз?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:17
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