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Будівельно-Інвестиційний Банк

Український Будівельно-Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Український Будівельно-Інвестиційний Банк 4.1 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 16:27

Появились новий тип депозитів - на 13 місяців
лояльність також є
+1 гривня від 100К
+0.25% долар від 7

https://ubib.com.ua/news/480-14.html
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 06:43

Шановні клієнти, повідомляємо Вам про зміни умов Програми лояльності для вкладніків - фізичних осіб

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", вклади в національній валюті.

з 22 липня 2019 року Клієнти, що відкривають новий депозит в АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" або перерозміщують вклади після закінчення строку дії мають можливість отримати збільшення відсоткової ставки - на 0,5 % для вкладів(депозитів) в національній валюті сумою від 100 000,00 грн. (включно) до 499 999, 99 грн.(включно); - на 1 % для вкладів(депозитів) в національній валюті сумою 500 000,00 грн.(включно) та більше.

Детальніше ознайомитись з умовами Програми лояльності для вкладників - фізичних осіб АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", вклади в національній валюті можна за посиланням: https://ubib.com.ua/private/deposits
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greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5602
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
  #<1234
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