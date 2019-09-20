Український Будівельно-Інвестиційний Банк

лояльність також є
+1 гривня від 100К
+0.25% долар від 7
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 тра, 2019 16:27
Появились новий тип депозитів - на 13 місяців
лояльність також є
+1 гривня від 100К
+0.25% долар від 7
Додано: Суб 27 лип, 2019 06:43
Шановні клієнти, повідомляємо Вам про зміни умов Програми лояльності для вкладніків - фізичних осіб
АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", вклади в національній валюті.
з 22 липня 2019 року Клієнти, що відкривають новий депозит в АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" або перерозміщують вклади після закінчення строку дії мають можливість отримати збільшення відсоткової ставки - на 0,5 % для вкладів(депозитів) в національній валюті сумою від 100 000,00 грн. (включно) до 499 999, 99 грн.(включно); - на 1 % для вкладів(депозитів) в національній валюті сумою 500 000,00 грн.(включно) та більше.
Детальніше ознайомитись з умовами Програми лояльності для вкладників - фізичних осіб АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", вклади в національній валюті можна за посиланням:
Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:41
впали ставки по гривні
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