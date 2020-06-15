RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Український
Будівельно-Інвестиційний Банк

Український Будівельно-Інвестиційний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Український Будівельно-Інвестиційний Банк 4.1 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 17:27

Появились новий тип депозитів - на 13 місяців
лояльність також є
+1 гривня від 100К
+0.25% долар від 7

https://ubib.com.ua/news/480-14.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8719
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:43

Шановні клієнти, повідомляємо Вам про зміни умов Програми лояльності для вкладніків - фізичних осіб

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", вклади в національній валюті.

з 22 липня 2019 року Клієнти, що відкривають новий депозит в АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" або перерозміщують вклади після закінчення строку дії мають можливість отримати збільшення відсоткової ставки - на 0,5 % для вкладів(депозитів) в національній валюті сумою від 100 000,00 грн. (включно) до 499 999, 99 грн.(включно); - на 1 % для вкладів(депозитів) в національній валюті сумою 500 000,00 грн.(включно) та більше.

Детальніше ознайомитись з умовами Програми лояльності для вкладників - фізичних осіб АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", вклади в національній валюті можна за посиланням: https://ubib.com.ua/private/deposits
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8719
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:41

впали ставки по гривні

https://ubib.com.ua/images/res/1150.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8719
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:20

  greenozon написав:впали ставки по гривні

https://ubib.com.ua/images/res/1150.pdf

Это разве плохо?) Нам же обещают дешевые кредиты?? Видимо ВСЕ начинают с удешевления депозитов
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12117
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:30

Re: Український Будівельно-Інвестиційний Банк

З 12.05.2020 року в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» було змінено відсоткові ставки для вкладників фізичних.

https://ubib.com.ua/private/deposits
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 495
З нами з: 20.03.09
Подякував: 317 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:22

Зять Тимошенко Чечеткин вышел из состава акционеров Укрстройинвестбанка

Зять председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко Артур Чечеткин вышел из состава акционеров Украинского строительно-инвестиционного банка. Об этом говорится в сообщении банка. Отмечается, что доля Артура Чечеткина в уставном капитале банка уменьшилась с 46,313107% акций до нуля. В то же время увеличилась доля мажоритарного собственника: доля Светланы Демьяненко выросла с 53,686892% до 74,932314%.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/ziat-timoshienko-vyshiel-iz-sostava-aktsionierov-ukrstroiinviestbanka
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11641
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6889 раз.
Подякували: 3099 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Intento, PUnder, ricardo, vitaliy_berdinskikh, vpchelko і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1648, 1649, 1650
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16495 2285467
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 19:09
MASolomko
Идея Банк 1 ... 1814, 1815, 1816
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18151 2551937
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 19:01
Vorlon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4109, 4110, 4111
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41108 4982541
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 18:38
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19291)
15.06.2020 19:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.