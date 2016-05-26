лояльність також є
+1 гривня від 100К
+0.25% долар від 7
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 тра, 2019 17:27
Появились новий тип депозитів - на 13 місяців
лояльність також є
+1 гривня від 100К
+0.25% долар від 7
Додано: Суб 27 лип, 2019 07:43
Шановні клієнти, повідомляємо Вам про зміни умов Програми лояльності для вкладніків - фізичних осіб
АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", вклади в національній валюті.
з 22 липня 2019 року Клієнти, що відкривають новий депозит в АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" або перерозміщують вклади після закінчення строку дії мають можливість отримати збільшення відсоткової ставки - на 0,5 % для вкладів(депозитів) в національній валюті сумою від 100 000,00 грн. (включно) до 499 999, 99 грн.(включно); - на 1 % для вкладів(депозитів) в національній валюті сумою 500 000,00 грн.(включно) та більше.
Детальніше ознайомитись з умовами Програми лояльності для вкладників - фізичних осіб АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", вклади в національній валюті можна за посиланням:
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:41
впали ставки по гривні
Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:20
Это разве плохо?) Нам же обещают дешевые кредиты?? Видимо ВСЕ начинают с удешевления депозитов
никому не верю
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:30
Re: Український Будівельно-Інвестиційний Банк
З 12.05.2020 року в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» було змінено відсоткові ставки для вкладників фізичних.
Додано: Пон 15 чер, 2020 19:22
Зять Тимошенко Чечеткин вышел из состава акционеров Укрстройинвестбанка
Зять председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко Артур Чечеткин вышел из состава акционеров Украинского строительно-инвестиционного банка. Об этом говорится в сообщении банка. Отмечается, что доля Артура Чечеткина в уставном капитале банка уменьшилась с 46,313107% акций до нуля. В то же время увеличилась доля мажоритарного собственника: доля Светланы Демьяненко выросла с 53,686892% до 74,932314%.
Украина - богатая страна!
Додано: Чет 18 чер, 2020 17:28
Re: Український Будівельно-Інвестиційний Банк
З понеділка ставки на 1% вниз
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