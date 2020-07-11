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Український
Будівельно-Інвестиційний Банк

Український Будівельно-Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Український Будівельно-Інвестиційний Банк 4.1 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 17:27

Появились новий тип депозитів - на 13 місяців
лояльність також є
+1 гривня від 100К
+0.25% долар від 7

https://ubib.com.ua/news/480-14.html
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:43

Шановні клієнти, повідомляємо Вам про зміни умов Програми лояльності для вкладніків - фізичних осіб

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", вклади в національній валюті.

з 22 липня 2019 року Клієнти, що відкривають новий депозит в АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" або перерозміщують вклади після закінчення строку дії мають можливість отримати збільшення відсоткової ставки - на 0,5 % для вкладів(депозитів) в національній валюті сумою від 100 000,00 грн. (включно) до 499 999, 99 грн.(включно); - на 1 % для вкладів(депозитів) в національній валюті сумою 500 000,00 грн.(включно) та більше.

Детальніше ознайомитись з умовами Програми лояльності для вкладників - фізичних осіб АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", вклади в національній валюті можна за посиланням: https://ubib.com.ua/private/deposits
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:41

впали ставки по гривні

https://ubib.com.ua/images/res/1150.pdf
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:20

  greenozon написав:впали ставки по гривні

https://ubib.com.ua/images/res/1150.pdf

Это разве плохо?) Нам же обещают дешевые кредиты?? Видимо ВСЕ начинают с удешевления депозитов
никому не верю
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:30

Re: Український Будівельно-Інвестиційний Банк

З 12.05.2020 року в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» було змінено відсоткові ставки для вкладників фізичних.

https://ubib.com.ua/private/deposits
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:22

Зять Тимошенко Чечеткин вышел из состава акционеров Укрстройинвестбанка

Зять председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко Артур Чечеткин вышел из состава акционеров Украинского строительно-инвестиционного банка. Об этом говорится в сообщении банка. Отмечается, что доля Артура Чечеткина в уставном капитале банка уменьшилась с 46,313107% акций до нуля. В то же время увеличилась доля мажоритарного собственника: доля Светланы Демьяненко выросла с 53,686892% до 74,932314%.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/ziat-timoshienko-vyshiel-iz-sostava-aktsionierov-ukrstroiinviestbanka
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:28

Re: Український Будівельно-Інвестиційний Банк

З понеділка ставки на 1% вниз
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 18:16

Re: Український Будівельно-Інвестиційний Банк

З 22.06.2020 року в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» було змінено відсоткові ставки для вкладників фізичних

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 22:35

По доллару еще хорошие ставки в сравнении с другими.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:04

Банк має купу відділень в країні, а в рейтингах лише на 56-59 місці.
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