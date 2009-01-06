Український Будівельно-Інвестиційний Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:18
В моем городе отделение, которое было в самом центре удобно расположено закрыли, оставили, одно на окраине города, которое по видом и отделением сложно назвать, чисто касса.
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