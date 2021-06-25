Український Будівельно-Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:18
В моем городе отделение, которое было в самом центре удобно расположено закрыли, оставили, одно на окраине города, которое по видом и отделением сложно назвать, чисто касса.
Avril_ks
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Додано: Сер 10 лют, 2021 15:24
цікава інформація проскочила в інтерв'ю по цьому хитрому банчику
https://youtu.be/ygOylNBXDPc?t=1528
greenozon
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Додано: Сер 10 лют, 2021 16:25
У Лещенко личная месть и неприязнь к Тимошенко. Она с ним судится за клевету. В своем фейсбуке он тоже это публиковал, но на вопрос о доказательстве счетов Медведчука и проч. не ответил. Хотя все может быть.
Nona9
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Додано: Сер 10 лют, 2021 16:36
Nona9 написав:
У Лещенко личная месть и неприязнь к Тимошенко. Она с ним судится за клевету. В своем фейсбуке он тоже это публиковал, но на вопрос о доказательстве счетов Медведчука и проч. не ответил. Хотя все может быть.
Видно якісь докази були.
Відомо шо з США на рахунки Власенка і Тимошенко грошенята заходили в цю банку.
Власенко і Тимошенко їх декларували.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:39
Квесторе_поверніться Тишина на ветке. Ставки высокие. Кто имел с ними дело? Нет ли подводных камней?
darmet
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:32
darmet написав: Квесторе_поверніться
Тишина на ветке. Ставки высокие. Кто имел с ними дело? Нет ли подводных камней?
Нормально все
wolt450
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:40
darmet написав: Квесторе_поверніться Тишина на ветке. Ставки высокие. Кто имел с ними дело? Нет ли подводных камней?
Які зараз ставки?
Zochan
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:45
Zochan написав: darmet написав: Квесторе_поверніться Тишина на ветке. Ставки высокие. Кто имел с ними дело? Нет ли подводных камней?
Які зараз ставки?
Можна зачепитись за вищі ніж у Фарса з Ахцією яка воскресла.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:12
Zochan написав: darmet написав: Квесторе_поверніться Тишина на ветке. Ставки высокие. Кто имел с ними дело? Нет ли подводных камней?
Які зараз ставки?
12 с ежемесячным за 100к+ на полтора года,
повыше СиЧи по крайней мере
cohan
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