RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Український
Будівельно-Інвестиційний Банк

Український Будівельно-Інвестиційний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Український Будівельно-Інвестиційний Банк 3.8 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:18

В моем городе отделение, которое было в самом центре удобно расположено закрыли, оставили, одно на окраине города, которое по видом и отделением сложно назвать, чисто касса.
Avril_ks
 
Повідомлень: 182
З нами з: 28.12.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 15:24

цікава інформація проскочила в інтерв'ю по цьому хитрому банчику

https://youtu.be/ygOylNBXDPc?t=1528
greenozon
 
Повідомлень: 11496
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 16:25

У Лещенко личная месть и неприязнь к Тимошенко. Она с ним судится за клевету. В своем фейсбуке он тоже это публиковал, но на вопрос о доказательстве счетов Медведчука и проч. не ответил. Хотя все может быть.
Nona9
 
Повідомлень: 188
З нами з: 02.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 16:36

  Nona9 написав:У Лещенко личная месть и неприязнь к Тимошенко. Она с ним судится за клевету. В своем фейсбуке он тоже это публиковал, но на вопрос о доказательстве счетов Медведчука и проч. не ответил. Хотя все может быть.

Видно якісь докази були.
Відомо шо з США на рахунки Власенка і Тимошенко грошенята заходили в цю банку.
Власенко і Тимошенко їх декларували.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37611
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:39

Квесторе_поверніться
Тишина на ветке. Ставки высокие. Кто имел с ними дело? Нет ли подводных камней?
darmet
 
Повідомлень: 2506
З нами з: 29.03.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:32

  darmet написав:Квесторе_поверніться
Тишина на ветке. Ставки высокие. Кто имел с ними дело? Нет ли подводных камней?

Нормально все
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3560
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:40

Re: Український Будівельно-Інвестиційний Банк

darmet написав:Квесторе_поверніться
Тишина на ветке. Ставки высокие. Кто имел с ними дело? Нет ли подводных камней?
Які зараз ставки?
Zochan
 
Повідомлень: 392
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:45

  Zochan написав:
darmet написав:Квесторе_поверніться
Тишина на ветке. Ставки высокие. Кто имел с ними дело? Нет ли подводных камней?
Які зараз ставки?

Можна зачепитись за вищі ніж у Фарса з Ахцією яка воскресла.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37611
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:12

  Zochan написав:
darmet написав:Квесторе_поверніться
Тишина на ветке. Ставки высокие. Кто имел с ними дело? Нет ли подводных камней?
Які зараз ставки?


12 с ежемесячным за 100к+ на полтора года,
повыше СиЧи по крайней мере
cohan
 
Повідомлень: 2060
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, vitaliy_berdinskikh і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9566, 9567, 9568
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95672 11691407
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 20:36
Vorlon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4868, 4869, 4870
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48691 6228052
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 19:58
ingtrans
Идея Банк 1 ... 1957, 1958, 1959
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19589 2820491
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 15:29
Яша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95673)
25.06.2021 21:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.