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Обслуговування в українських
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Український
Будівельно-Інвестиційний Банк

Український Будівельно-Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Український Будівельно-Інвестиційний Банк 3.8 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 20:51

Що це за банк?
Investor_K
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Повідомлень: 6655
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 587 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 06:47

  Investor_K написав:Що це за банк?

Дрібний небільшефондовський банчок.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37612
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1883 раз.
 
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