|
|
Український Будівельно-Інвестиційний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:51
Що це за банк?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6655
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 06:47
Investor_K написав:
Що це за банк?
Дрібний небільшефондовський банчок.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37612
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1883 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans
, ramzes4
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|8122
|1823305
|
|
|95685
|11696004
|
|
|19103
|2815208
|