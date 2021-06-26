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Український Будівельно-Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:51
Що це за банк?
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Investor_K
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Додано: Нед 27 чер, 2021 06:47
Investor_K написав:
Що це за банк?
Дрібний небільшефондовський банчок.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 27 чер, 2021 08:27
Пока год столуюсь нормально.
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Nona9
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Додано: Нед 27 чер, 2021 08:48
Тимохе на выборы
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cohan
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Додано: Нед 27 чер, 2021 09:12
cohan написав:
Тимохе на выборы
Коли вибори плануються?
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Квесторе_поверніться
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cohan
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