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Український Будівельно-Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:51
Що це за банк?
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Investor_K
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Додано: Нед 27 чер, 2021 06:47
Investor_K написав:
Що це за банк?
Дрібний небільшефондовський банчок.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 27 чер, 2021 08:27
Пока год столуюсь нормально.
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Nona9
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Додано: Нед 27 чер, 2021 08:48
Тимохе на выборы
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cohan
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Додано: Нед 27 чер, 2021 09:12
cohan написав:
Тимохе на выборы
Коли вибори плануються?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 27 чер, 2021 20:23
cohan написав:
Тимохе на выборы
на пенсію давно пора
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greenozon
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Додано: Сер 30 чер, 2021 20:19
Nona9 написав:
У Лещенко личная месть и неприязнь
скользкий и брехливый типок. Всегда.
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flysoulfly
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Додано: Чет 01 лип, 2021 07:08
flysoulfly написав:
скользкий и брехливый типок. Всегда
Ви з команди Ахметбая чи іншого олігарха?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 30 сер, 2021 07:56
https://youtu.be/-I2xecmmN5k?t=1237
Investor_K написав:
Що це за банк?
хто тримає (вірніше тримав) із можновладців тут
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greenozon
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