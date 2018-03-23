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Вперед, за скарбами гетьмана!

Вперед, за скарбами гетьмана!
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  #<1 ... 161162163164
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 18:31

  clientage написав:
  Козак-характерник написав:Всі пазли сходяться у єдину картину...

Вообчем упадническое настроение и девки уже не помагают.
Зима скоро кончится и домик денить в Долмации не помешает :)

Думаю, що це ділема і роздуми кожного екс внутрішнього інвестора. Кисень перекрили. Інвестувати немає куди. Клімат не сприятливий. Ризиків море. Вихлоп майже "0". Зішкрябуємо останні вершки і щось кумєкати треба... :P Але головне не втратити те, що вже маємо... :wink: Держава у системній інституціональній кризі. Зайде хтось з зовні, пне ногою у ворота...і увесь домік посиплеться як картонний... :cry: "Патріоти" як завжди зникнуть...Натомість шукачи по наші скарби активізуються. Горщик тре переховати... :P Ніяких ячейок. Вскриють махом. Тіко схрон надійний і забугор.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 18:47

  clientage написав: и девки уже не помагают :(

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 16:24

Козак-характерник
песимізм аж зашкалює :shock:
продаєте свою 2кімн., купуєте 1кімн., а ше тра ремонт, техніку і т.п., який зміст, якщо Ви хочете тікати? Простіше жити на зйомній, скирдувати і валити:-)
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 16:37

  jump написав:Козак-характерник
песимізм аж зашкалює :shock:
продаєте свою 2кімн., купуєте 1кімн., а ше тра ремонт, техніку і т.п., який зміст, якщо Ви хочете тікати? Простіше жити на зйомній, скирдувати і валити:-)

Теплиться ще надія. Але інвестування в країну зводжу до мінімума. Та й не хочу звідси їхати. Але виштовхують планомірно. Тут крамольна мисля, можуть й в капітулянцтві звинуватити. Але щодо фінансів і горщика з монетками треба міркувати раціонально, навіть цинічно. Я про східні креси. Якщо повномасштабна війна, то скасують пакт Рібентропа - Молотова і ми природнім шляхом й так опинимося в Європі. Є пісня Софії Ротару..."в нашей жизні всьо биваєт". Я моделюю різні ситуації.

Щодо продажу... мета: 1. Перегрупування капіталу і його мінімізація тут. 2. Покращення умов життя: нові комунікації, планування, гарна молодиця, як Долярчик гутарить... :P Все ж старий житловий фонд має свої проблеми. А там, поживемо - побачимо! :wink:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 16:49

Козак-характерник
яким чином Ви виведете звідси капітал? і як його легалізувати за бугром? там питання до готівки, джерело походження.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 16:56

  jump написав:Козак-характерник
яким чином Ви виведете звідси капітал? і як його легалізувати за бугром? там питання до готівки, джерело походження.

Це вже технічні деталі. По ходу діла все з'ясовуватиму. Поки зупинюся на перегрупуванні капіталу тут. Забабахаю простору однушку студіо і кайфуватиму з чумаданом ойро і баксів + кину гривнедепо на харчування... :P Одночасно молитимуся за долю України.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 17:37

  Козак-характерник написав:
  jump написав:Козак-характерник
яким чином Ви виведете звідси капітал? і як його легалізувати за бугром? там питання до готівки, джерело походження.

Це вже технічні деталі. По ходу діла все з'ясовуватиму. Поки зупинюся на перегрупуванні капіталу тут. Забабахаю простору однушку студіо і кайфуватиму з чумаданом ойро і баксів + кину гривнедепо на харчування... :P Одночасно молитимуся за долю України.


зупинились на Стрийськійнавпроти ашану?
Ви звикли до центру і колло центру :D невідомо, чи там приживетесь 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 19:15

  jump написав:зупинились на Стрийськійнавпроти ашану?
Ви звикли до центру і колло центру :D невідомо, чи там приживетесь 8)

Думаю. Аналізую пропозиції на ринку. Я до всього звик. У Донецьку жив на окраїні. Так що центр чи окраїна, мене не лякає. Просто хочу сучасного житла з новими комунікаціями. Ну й контингент околокультурний... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:03

Кайфуєм!

Примножив в 1,87 рази депо з початку березня на біржі... 8) Кайфуєм! :)

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:21

В кЭше?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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