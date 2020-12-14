RSS
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:05

  Бетон написав:
  alkasander написав:
  Бетон написав:Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм


ведете ТТ про ремонти? поділитесь?

Ой не надо)

Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка



прогулялся по пейзажке.
и шо могу сказать, туда кудой-то просочились драндулетчики, теперь там парковка и ездят туда сюда в поисках выезда. иногда на аварийке (что это значит? типа извините, очень надо?)
так мы можем потерять локацию

еще раз порадовался за то, что успели до появления активистов превратить мусорку в уютный райончик под условным названием «воздвиженка»
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:25

Стосовно методів управління самостійних горе-управлінців.
До нерухомості це має найближче відношення

Від одного рішення кабінету міністрів демографічні втрати України всього за два місяці досягли бойових втрат за три роки війни.

У цієї, як й у багатьох інших наших проблем, є імена та прізвища.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... wo-months/

Ккц, ты не хочешь пожаловаться в соответствующие органы на этих товарижчей из Кабмина?
Людишки на высших должностях самостийной территории - легко и открыто работают на Россию.
