|
|
Телебачення
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 гру, 2019 13:05
tobias написав:
Які наслідки кодування сигналу українських каналів на супутнику?
Адже це 40-60% населення і відповідно відсоток рекламних бюджетів телеканалів.
А спутник учитывается в зрителях и долях просмотра?
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 гру, 2019 01:43
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3397
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор