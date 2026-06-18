За це треба боротись справами: воювати або фінансувати ЗСУ . А ти на справочці і в ок-7 у тебе куй ночував
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Додано: Чет 18 чер, 2026 22:53
Додано: П'ят 19 чер, 2026 01:36
Тут заговорили за януковоща, і це повторюють - смілянський назвав нас козлами.
Ти ж, з бюджету гроші отримуєш, на нашій шиї сидиш, черговий великий платник податків. А робітники пошти копійки отримують.
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Модератори: Ірина_, Модератор
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