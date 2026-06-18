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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 22:53

  hxbbgaf написав:
  Banderlog написав: так приятелю мій, я проти того шо тм 5азиваєш європейськими цінностями

А я за, я не хочу бути дикуном!

За це треба боротись справами: воювати або фінансувати ЗСУ . А ти на справочці і в ок-7 у тебе куй ночував
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 01:36

Тут заговорили за януковоща, і це повторюють - смілянський назвав нас козлами.
https://www.unian.ua/economics/other/ig ... 16219.html
Ти ж, з бюджету гроші отримуєш, на нашій шиї сидиш, черговий великий платник податків. А робітники пошти копійки отримують.
hxbbgaf
 
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