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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Вів 19 лип, 2016 18:11
Мы прошли низшую точку , т.е. дешевле не будет , дальше будет только вверх , как я думаю - до 27 - 27,5 зимой . это при условии что нефть не рухнет до плинтусовых значений , а есть и такой сценарий к концу года ( к декабрю ) , и не будет большой войны .
alyak
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Додано: Вів 19 лип, 2016 19:55
А поцеловать?! (с) -Старый анекдот-
Т.е. обоснование предполагается?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
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Додано: Вів 19 лип, 2016 20:02
В целом, более чем правдоподобно. Без обоснования, интуитивно.
juristkostya
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Додано: Чет 21 лип, 2016 12:25
vovan_prm написав:
А поцеловать?! (с) -Старый анекдот-
Т.е. обоснование предполагается?
вам станет легче ? Мне уже давно скучно ломать копья .
alyak
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Додано: Чет 21 лип, 2016 16:59
alyak написав: vovan_prm написав:
А поцеловать?! (с) -Старый анекдот-
Т.е. обоснование предполагается?
вам станет легче ? Мне уже давно скучно ломать копья .
Да. Когда понятны причины, жить легче.
Предлагаю изложить Ваши доводы. Дискуссия не обязательна.
Мало на финансах осталось авторов, заслуживающих внимания.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
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Додано: Вів 20 гру, 2016 19:38
И как вы так предугадываете.. я в шоке просто
iriverix
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Додано: Нед 25 гру, 2016 19:18
iriverix написав:
И как вы так предугадываете.. я в шоке просто
не всегда , чаще ошибаюсь по срокам ...
alyak
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Додано: Сер 07 бер, 2018 13:36
alyak написав: iriverix написав:
И как вы так предугадываете.. я в шоке просто
не всегда , чаще ошибаюсь по срокам ...
які думки автора теми з приводу курсу гривні на поточний рік і на наступний
(не обов"язково з точністю в місяць)?
Vic
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Додано: Сер 07 бер, 2018 14:19
Vic написав: alyak написав: iriverix написав:
И как вы так предугадываете.. я в шоке просто
не всегда , чаще ошибаюсь по срокам ...
які думки автора теми з приводу курсу гривні на поточний рік і на наступний
(не обов"язково з точністю в місяць)?
выборы выборы и дальше по песне ...
вероятнее сценарий "мы любим наш народ" типа все стабильно ... любыми путями ...
этому же будет способствовать выросшая цена на нефть ...
всплески могут быть, неожиданные , но судя по всему их будут гасить .
alyak
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Додано: Чет 05 кві, 2018 18:51
https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/5/635727/
Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд - НБУ
но это ничего не значит перед выборами .
alyak
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