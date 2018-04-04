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О курсе

О курсе
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2016 18:11

О курсе

Мы прошли низшую точку , т.е. дешевле не будет , дальше будет только вверх , как я думаю - до 27 - 27,5 зимой . это при условии что нефть не рухнет до плинтусовых значений , а есть и такой сценарий к концу года ( к декабрю ) , и не будет большой войны .
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2016 19:55

Re: О курсе

А поцеловать?! (с) -Старый анекдот-
Т.е. обоснование предполагается?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2016 20:02

Re: О курсе

В целом, более чем правдоподобно. Без обоснования, интуитивно.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2016 12:25

  vovan_prm написав:А поцеловать?! (с) -Старый анекдот-
Т.е. обоснование предполагается?


вам станет легче ? Мне уже давно скучно ломать копья .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2016 16:59

  alyak написав:
  vovan_prm написав:А поцеловать?! (с) -Старый анекдот-
Т.е. обоснование предполагается?


вам станет легче ? Мне уже давно скучно ломать копья .

Да. Когда понятны причины, жить легче.
Предлагаю изложить Ваши доводы. Дискуссия не обязательна.
Мало на финансах осталось авторов, заслуживающих внимания.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2016 19:38

Re: О курсе

И как вы так предугадываете.. я в шоке просто
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2016 19:18

  iriverix написав:И как вы так предугадываете.. я в шоке просто


не всегда , чаще ошибаюсь по срокам ...
alyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:36

  alyak написав:
  iriverix написав:И как вы так предугадываете.. я в шоке просто


не всегда , чаще ошибаюсь по срокам ...

які думки автора теми з приводу курсу гривні на поточний рік і на наступний
(не обов"язково з точністю в місяць)?
Vic
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:19

  Vic написав:
  alyak написав:
  iriverix написав:И как вы так предугадываете.. я в шоке просто


не всегда , чаще ошибаюсь по срокам ...

які думки автора теми з приводу курсу гривні на поточний рік і на наступний
(не обов"язково з точністю в місяць)?


выборы выборы и дальше по песне ...

вероятнее сценарий "мы любим наш народ" типа все стабильно ... любыми путями ...
этому же будет способствовать выросшая цена на нефть ...

всплески могут быть, неожиданные , но судя по всему их будут гасить .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:51

Re: О курсе

https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/5/635727/

Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд - НБУ

но это ничего не значит перед выборами .
alyak
 
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