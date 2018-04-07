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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:54
alyak написав:
Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд - НБУ
но это ничего не значит перед выборами .
Ну как по мне они просто долги из резервов отдают...
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Yarick
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Додано: Нед 08 кві, 2018 15:32
Yarick написав: alyak написав:
Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд - НБУ
но это ничего не значит перед выборами .
Ну как по мне они просто долги из резервов отдают...
именно так .
это просто была ремарка .
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alyak
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