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О курсе

О курсе
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:54

Re: О курсе

  alyak написав:Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд - НБУ

но это ничего не значит перед выборами .


Ну как по мне они просто долги из резервов отдают...
Yarick
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 15:32

  Yarick написав:
  alyak написав:Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд - НБУ

но это ничего не значит перед выборами .


Ну как по мне они просто долги из резервов отдают...


именно так .

это просто была ремарка .
alyak
 
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  #<12
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