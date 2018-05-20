Ну как по мне они просто долги из резервов отдают...
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:54
Re: О курсе
Ну как по мне они просто долги из резервов отдают...
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Додано: Нед 08 кві, 2018 15:32
именно так .
это просто была ремарка .
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:54
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:41
дали подержаться - взяли свой процент . а как еще нищих разводят ...
и далее по тимошенко - "самый низкий в истории украины процент" ... ну типа того .
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