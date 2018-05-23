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О курсе

О курсе
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:54

Re: О курсе

  alyak написав:Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд - НБУ

но это ничего не значит перед выборами .


Ну как по мне они просто долги из резервов отдают...
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Yarick
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 15:32

  Yarick написав:
  alyak написав:Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд - НБУ

но это ничего не значит перед выборами .


Ну как по мне они просто долги из резервов отдают...


именно так .

это просто была ремарка .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:54

  Yarick написав:
  alyak написав:Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд - НБУ

но это ничего не значит перед выборами .


Ну как по мне они просто долги из резервов отдают...

Отдают "тело", которое там лежало....
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:41

  myshapiton написав:Отдают "тело", которое там лежало....


дали подержаться - взяли свой процент . а как еще нищих разводят ...

и далее по тимошенко - "самый низкий в истории украины процент" ... ну типа того .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:10

  alyak написав:
  myshapiton написав: Отдают "тело", которое там лежало....

дали подержаться - взяли свой процент . а как еще нищих разводят ...
и далее по тимошенко - "самый низкий в истории украины процент" ... ну типа того .

Ваши предложения: не брать кредитов?
Глупость.

Еще предложения будут?
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  #<12
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