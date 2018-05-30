Ну как по мне они просто долги из резервов отдают...
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:54
Re: О курсе
Ну как по мне они просто долги из резервов отдают...
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Додано: Нед 08 кві, 2018 15:32
именно так .
это просто была ремарка .
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:54
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:41
дали подержаться - взяли свой процент . а как еще нищих разводят ...
и далее по тимошенко - "самый низкий в истории украины процент" ... ну типа того .
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:10
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:10
Именно так, подержать, пока валютный баланс не выравняли.
И да, процент у МВФ гораздо ниже того, что Овощ у частных инвесторов набрал.
Критика ясна. Предложения есть? Уходить в дефолт, т.к. мы гордые?
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:10
я часто говорю глупости с точки зрения ВЕРУЮЩИХ обывателей . Системы придуманы для обывателей . Им дают - на тебе конфетку , но фантик верни . Придумывают акции и бесплатные периоды ...
Надо ВЕРНУТЬ эти деньги . Прошло 4 года , по 3 млрд в год . Объемы ежедневного межбанка - до 500 лямов . В день . Это конечно в определенном смыле спекуляция ( для понимающих ) , но все равно это реально . Вопрос желания . Давать точить нашу экономику процентами или нет .
Чтоб была база для возврата - надо устроить экономическую революцию аля китай . Что надо делать , чем мои взгляды отличаются от взглядов чиновников - я знаю . Но это не надо ни народу , ни чиновникам ни тем более олигархам . Зачем олигарху конкуренция со стороны живой экономики ?
Я был на экономическом форуме в днепре и пытался напроситься в обладминистрацию на закрытое обсуждение по поводу создания технопарков . Чтоб изложить им свое видение , постараться переубедить верующих в правильном направлении . Но не смог напроситься . Они там сами все поговорили , порешали , вокруг все цветет ... стабильность .
Додано: Сер 30 тра, 2018 18:45
alyak
Ваши аргументы по поводу кредитов сводятся к одному "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным".
А экономическая революция "как в Китае" - это маниловщина.
Совершенно другие внешние и внутренние условия.
На народ не надейтесь - ему надо всё "здесь и сейчас". Верхи это прекрасно понимают и на этом играют.
Додано: Сер 30 тра, 2018 18:51
Понимаете чем мы с вами отличаемся ? тем что у нас в голове . Вы считаете что из 200-500 млн межбанка в день мы 10 отдать в день не можем , я считаю что можем . ну курс будет на 20 копеек выше - не беда . не купите пару китайских тапочек , будете донашивать старые .
вы не знаете как изменить экономику страны , а я знаю .
нищета - это способ мышления .
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