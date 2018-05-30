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О курсе

О курсе
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:54

Re: О курсе

  alyak написав:Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд - НБУ

но это ничего не значит перед выборами .


Ну как по мне они просто долги из резервов отдают...
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Yarick
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 15:32

  Yarick написав:
  alyak написав:Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд - НБУ

но это ничего не значит перед выборами .


Ну как по мне они просто долги из резервов отдают...


именно так .

это просто была ремарка .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:54

  Yarick написав:
  alyak написав:Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд - НБУ

но это ничего не значит перед выборами .


Ну как по мне они просто долги из резервов отдают...

Отдают "тело", которое там лежало....
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:41

  myshapiton написав:Отдают "тело", которое там лежало....


дали подержаться - взяли свой процент . а как еще нищих разводят ...

и далее по тимошенко - "самый низкий в истории украины процент" ... ну типа того .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:10

  alyak написав:
  myshapiton написав: Отдают "тело", которое там лежало....

дали подержаться - взяли свой процент . а как еще нищих разводят ...
и далее по тимошенко - "самый низкий в истории украины процент" ... ну типа того .

Ваши предложения: не брать кредитов?
Глупость.

Еще предложения будут?
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:10

  alyak написав:
  myshapiton написав:Отдают "тело", которое там лежало....


дали подержаться - взяли свой процент . а как еще нищих разводят ...

и далее по тимошенко - "самый низкий в истории украины процент" ... ну типа того .

Именно так, подержать, пока валютный баланс не выравняли.
И да, процент у МВФ гораздо ниже того, что Овощ у частных инвесторов набрал.

Критика ясна. Предложения есть? Уходить в дефолт, т.к. мы гордые?
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:10

  Starikan написав:
  alyak написав:
  myshapiton написав: Отдают "тело", которое там лежало....

дали подержаться - взяли свой процент . а как еще нищих разводят ...
и далее по тимошенко - "самый низкий в истории украины процент" ... ну типа того .

Ваши предложения: не брать кредитов?
Глупость.
Еще предложения будут?


:-)
я часто говорю глупости с точки зрения ВЕРУЮЩИХ обывателей . Системы придуманы для обывателей . Им дают - на тебе конфетку , но фантик верни . Придумывают акции и бесплатные периоды ...

Надо ВЕРНУТЬ эти деньги . Прошло 4 года , по 3 млрд в год . Объемы ежедневного межбанка - до 500 лямов . В день . Это конечно в определенном смыле спекуляция ( для понимающих ) , но все равно это реально . Вопрос желания . Давать точить нашу экономику процентами или нет .

Чтоб была база для возврата - надо устроить экономическую революцию аля китай . Что надо делать , чем мои взгляды отличаются от взглядов чиновников - я знаю . Но это не надо ни народу , ни чиновникам ни тем более олигархам . Зачем олигарху конкуренция со стороны живой экономики ?

Я был на экономическом форуме в днепре и пытался напроситься в обладминистрацию на закрытое обсуждение по поводу создания технопарков . Чтоб изложить им свое видение , постараться переубедить верующих в правильном направлении . Но не смог напроситься . Они там сами все поговорили , порешали , вокруг все цветет ... стабильность .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:45

alyak
Ваши аргументы по поводу кредитов сводятся к одному "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным".
А экономическая революция "как в Китае" - это маниловщина.
Совершенно другие внешние и внутренние условия.

На народ не надейтесь - ему надо всё "здесь и сейчас". Верхи это прекрасно понимают и на этом играют.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 18:51

  Starikan написав:alyak
Ваши аргументы по поводу кредитов сводятся к одному "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным".
А экономическая революция "как в Китае" - это маниловщина.
Совершенно другие внешние и внутренние условия.

На народ не надейтесь - ему надо всё "здесь и сейчас". Верхи это прекрасно понимают и на этом играют.


Понимаете чем мы с вами отличаемся ? тем что у нас в голове . Вы считаете что из 200-500 млн межбанка в день мы 10 отдать в день не можем , я считаю что можем . ну курс будет на 20 копеек выше - не беда . не купите пару китайских тапочек , будете донашивать старые .

вы не знаете как изменить экономику страны , а я знаю .

нищета - это способ мышления .
alyak
 
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