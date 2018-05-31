Додано: Сер 30 тра, 2018 13:10

Starikan написав: alyak написав: myshapiton написав: Отдают "тело", которое там лежало.... Отдают "тело", которое там лежало....

дали подержаться - взяли свой процент . а как еще нищих разводят ...

и далее по тимошенко - "самый низкий в истории украины процент" ... ну типа того . дали подержаться - взяли свой процент . а как еще нищих разводят ...и далее по тимошенко - "самый низкий в истории украины процент" ... ну типа того .

Ваши предложения: не брать кредитов?

Глупость.

Еще предложения будут? Ваши предложения: не брать кредитов?Глупость.Еще предложения будут?

я часто говорю глупости с точки зрения ВЕРУЮЩИХ обывателей . Системы придуманы для обывателей . Им дают - на тебе конфетку , но фантик верни . Придумывают акции и бесплатные периоды ...Надо ВЕРНУТЬ эти деньги . Прошло 4 года , по 3 млрд в год . Объемы ежедневного межбанка - до 500 лямов . В день . Это конечно в определенном смыле спекуляция ( для понимающих ) , но все равно это реально . Вопрос желания . Давать точить нашу экономику процентами или нет .Чтоб была база для возврата - надо устроить экономическую революцию аля китай . Что надо делать , чем мои взгляды отличаются от взглядов чиновников - я знаю . Но это не надо ни народу , ни чиновникам ни тем более олигархам . Зачем олигарху конкуренция со стороны живой экономики ?Я был на экономическом форуме в днепре и пытался напроситься в обладминистрацию на закрытое обсуждение по поводу создания технопарков . Чтоб изложить им свое видение , постараться переубедить верующих в правильном направлении . Но не смог напроситься . Они там сами все поговорили , порешали , вокруг все цветет ... стабильность .