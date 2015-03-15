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Фондові ринки США (біржи: NYSE, NASDAQ, AMEX)
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 28 січ, 2015 14:40
И мне в лс
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klassluxe
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Додано: Нед 31 гру, 2017 22:09
Порадьте мені європейського брокера для торгівлі акціями. Бажано не пов'язаного з офшорами та форексом. Бажано щоб був офіс у Польщі або Болгарії.
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matvs
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