70 лет сегодня этому парню
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 30 лис, 2025 11:29
Re: Психологія та саморозвиток
70 лет сегодня этому парню
Додано: Нед 30 лис, 2025 12:09
Re: Психологія та саморозвиток
думаєте в них вийде?
Додано: Пон 01 гру, 2025 03:33
Так задача достаточно скромная.
При населении 83 млн. чел (не пойму, во сколько раз больше, чем у нас - 2,5? 3?) об армии в 800 тыс. или 600 тыс. они даже не задумываются, 200 тыс. при зарплате солдата 2600 евро, думаю, наберут. К 2039 году.
P.s. А чего в этой ветке?
|