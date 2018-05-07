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Фондові ринки США (біржи:
NYSE, NASDAQ, AMEX)

Фондові ринки США (біржи: NYSE, NASDAQ, AMEX)
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2015 14:40

Re: Фондові ринки США (біржи: NYSE, NASDAQ, AMEX)

И мне в лс
klassluxe
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 22:09

Порадьте мені європейського брокера для торгівлі акціями. Бажано не пов'язаного з офшорами та форексом. Бажано щоб був офіс у Польщі або Болгарії.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 12:13

Торгуем на рынке США

Торговля акциями, фьючерсами, опционами, бондами на финансовом рынке США. Публикации сделок, аналитика, прогнозы.
Magellan
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:20

AVP (NYSE), GSAT (NYSE), интересует мнение спецов по этим акциям!?
yumar1113
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Повідомлення Додано: Вів 21 сер, 2018 13:54

Re: Фондові ринки США (біржи: NYSE, NASDAQ, AMEX)

  yumar1113 написав:GSAT

Для долгосрока и среднесрока это мусорные акции.
KoT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2019 08:58

  yumar1113 написав:AVP (NYSE), GSAT (NYSE), интересует мнение спецов по этим акциям!?


если посмотреть на сегодня и сравнить с июлем 2018, то если бы вы купили 2000 акций AV (2000долл), то на сегодня у вас на счету было бы 5800 долл.
GSAT остался на тех же ценовых уровнях.
Шабдусарды-оглы
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:01

Re: Фондові ринки США (біржи: NYSE, NASDAQ, AMEX)

Как думаете коррекция скоро начнется? или еще подрастет S&P 500?
mdsd1
 
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