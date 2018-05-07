|
|
|
Фондові ринки США (біржи: NYSE, NASDAQ, AMEX)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 28 січ, 2015 14:40
И мне в лс
-
klassluxe
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 гру, 2017 22:09
Порадьте мені європейського брокера для торгівлі акціями. Бажано не пов'язаного з офшорами та форексом. Бажано щоб був офіс у Польщі або Болгарії.
-
matvs
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 02 січ, 2018 12:13
Торговля акциями, фьючерсами, опционами, бондами на финансовом рынке США. Публикации сделок, аналитика, прогнозы.
-
Magellan
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 02.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:20
AVP (NYSE), GSAT (NYSE), интересует мнение спецов по этим акциям!?
-
yumar1113
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 04.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 сер, 2018 13:54
yumar1113 написав:
GSAT
Для долгосрока и среднесрока это мусорные акции.
-
KoT
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 16.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 бер, 2019 08:58
yumar1113 написав:
AVP (NYSE), GSAT (NYSE), интересует мнение спецов по этим акциям!?
если посмотреть на сегодня и сравнить с июлем 2018, то если бы вы купили 2000 акций AV (2000долл), то на сегодня у вас на счету было бы 5800 долл.
GSAT остался на тех же ценовых уровнях.
-
Шабдусарды-оглы
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 07.03.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:01
Как думаете коррекция скоро начнется? или еще подрастет S&P 500?
-
mdsd1
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 26.07.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6
|4927
|
|
|22
|16545
|
|
|3
|7208
|
|