Україна все більше наповнили нелегальними мобілками.
Дивися повний текст "Сірі" телефони: з яких мобільних українцям краще не телефонувати.
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Додано: Вів 09 сер, 2016 22:10
"Сірі" телефони: з яких мобільних українцям краще не телефон
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Дивися повний текст "Сірі" телефони: з яких мобільних українцям краще не телефонувати.
Додано: Сер 10 сер, 2016 06:20
вывод: если за ваш телефон не занесли в таможню или налоговую, он по умолчанию будет глючным ))
Додано: Сер 10 сер, 2016 09:37
Якщо я виїхав закордон в мене там здохла трубка і я купив собі там новий телефон, то я ним не маю права користуватись в Україні? - Брєд. А ще якщо я купив телефон в Китаї і він досить офіційно як телефон приїхав Урпоштою, тоді як?
Додано: Сер 10 сер, 2016 13:31
"Серый", "белый" или "черный" телефоны отличаются между собой толко тем, сколько заплатил его хозяин таможенникам и прочим халявщикам на роскошную жизнь
Додано: Сер 10 сер, 2016 13:38
"Смешались в кучу кони люди" -- это про данную статью.
Для потребителя неважно, "контробас" он купили или нет. Для него важно, что бы телефон выполнял заявленные функции (звонил, получал и передавал интернет, пел и фотографировал и т. д...). Одно далеко не всегда противоречит другому.
Додано: Чет 11 сер, 2016 08:23
руководитель City.com Анна Денисова лапшает, чтобы самой завозить контрабас и тулить его ч/з свой магазин.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:29
Краще купувати не в шаражкіних конторах, яких зараз багато. Якщо телефон продають вскритим, не запаяним у плівку, без інструкції від виробника, а ще магазин у накладну вставляє речення: телефон покупцем оглянутий і притензій немає, то це 100% перепрошитий лівий телефон. Купила такий, попався брак, ледь здала назад- не хотіли приймати ніяк, до скандалу.
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