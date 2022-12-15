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"Сірі" телефони: з яких
мобільних українцям краще не телефон

"Сірі" телефони: з яких мобільних українцям краще не телефон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2016 22:10

"Сірі" телефони: з яких мобільних українцям краще не телефон

Пропонуємо до обговорення:
Україна все більше наповнили нелегальними мобілками.

Дивися повний текст "Сірі" телефони: з яких мобільних українцям краще не телефонувати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2016 06:20

вывод: если за ваш телефон не занесли в таможню или налоговую, он по умолчанию будет глючным ))
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2016 09:37

Якщо я виїхав закордон в мене там здохла трубка і я купив собі там новий телефон, то я ним не маю права користуватись в Україні? - Брєд. А ще якщо я купив телефон в Китаї і він досить офіційно як телефон приїхав Урпоштою, тоді як?
Myk2
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2016 13:31

"Серый", "белый" или "черный" телефоны отличаются между собой толко тем, сколько заплатил его хозяин таможенникам и прочим халявщикам на роскошную жизнь
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2016 13:38

"Смешались в кучу кони люди" -- это про данную статью.

Для потребителя неважно, "контробас" он купили или нет. Для него важно, что бы телефон выполнял заявленные функции (звонил, получал и передавал интернет, пел и фотографировал и т. д...). Одно далеко не всегда противоречит другому.
Jorj
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2016 08:23

руководитель City.com Анна Денисова лапшает, чтобы самой завозить контрабас и тулить его ч/з свой магазин.
PV
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:29

Краще купувати не в шаражкіних конторах, яких зараз багато. Якщо телефон продають вскритим, не запаяним у плівку, без інструкції від виробника, а ще магазин у накладну вставляє речення: телефон покупцем оглянутий і притензій немає, то це 100% перепрошитий лівий телефон. Купила такий, попався брак, ледь здала назад- не хотіли приймати ніяк, до скандалу.
zilukelena
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