Міжбанк - актуальна інформація

По міжбанку курси відображаються https://charts.finance.ua/ua/currency/interbank/-/1/usd
Спробуйте видалити файли cookie https://charts.finance.ua/ в своєму браузері.
З повагою,
Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:10
Добрий день, шановна dashcha2009!
Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:21
@Ірина_ Вибачте, не зовсім коректно питання вам написала. Мене цікавить не курс міжбанку, а курси "міняйло". Мала на увазі те, щр з 28.02. перестали відображатись середні курси "міняйло"
Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:27
Шановна dashcha2009!
Є технічна проблема з роботою серверу, який відповідає за підтвердження заявок на Міняйло.
Розмістити заявки на обмін валют можна на
