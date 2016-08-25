Міжбанк - актуальна інформація

RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:10

Добрий день, шановна dashcha2009!
По міжбанку курси відображаються https://charts.finance.ua/ua/currency/interbank/-/1/usd
https://ibb.co/Ndf2CXVn
Спробуйте видалити файли cookie https://charts.finance.ua/ в своєму браузері.

З повагою,
Ірина_
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:21

@Ірина_ Вибачте, не зовсім коректно питання вам написала. Мене цікавить не курс міжбанку, а курси "міняйло". Мала на увазі те, щр з 28.02. перестали відображатись середні курси "міняйло"
dashcha2009
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:27

Шановна dashcha2009!

Є технічна проблема з роботою серверу, який відповідає за підтвердження заявок на Міняйло.

Розмістити заявки на обмін валют можна на

Валютному аукціоні "Мінфіну"

Інструкція: Як користуватись Валютним аукціоном
Модератор
