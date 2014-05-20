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Бонус до депозиту від Finance.UA
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 06 жов, 2017 20:26

Re: Бонус до депозиту від Finance.UA

  jurasja написав:Скажите, если есть депозит в Альфа-банке, попаду ли я в "бонус к депозиту" от Минфина, если открою вклад в Укрсоцбанке? Ведь сейчас это одна банковская группа

попадёте, при размещении депозита укажите промокод: V5D1PH5 и Вам гарантировано заплатят 50 грн. от Минфина + будете участвовать в розыгрыше призов Главный приз 1 место - 10 000 грн.
2 - 6 место - по 2 000 грн.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Пон 16 жов, 2017 09:47

32 дня прошло , а бонуса за депо в Альфе нет.
amc2000
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 жов, 2017 12:49

Re: Бонус до депозиту від Finance.UA

  amc2000 написав:32 дня прошло , а бонуса за депо в Альфе нет.

завтра наверное будет, сегодня же выходной...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Подякували: 264 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2017 08:44

  amc2000 написав:32 дня прошло , а бонуса за депо в Альфе нет.


Прошло ещё 35 дней. Ничего. Хотя звонили и обещали выплатить ещё 28 октября. :x
amc2000
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2017 23:30

  amc2000 написав:Прошло ещё 35 дней. Ничего. Хотя звонили и обещали выплатить ещё 28 октября. :x

Аналогичная ситуация, прошло уже 32 дня по Универсалу, бонуса не дождался. Сегодня написал на почту, с которой приходило сообщение о регистрации в программе - сообщили, что данные сегодня внесли и выплату осуществили, ждите денег в течении недели (что, конечно, неправда, т.к. я указывал для выплаты номер карты Привата - а по номеру зачисление мгновенное). В общем, не соблюдают свои же условия, не очень приятно.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 06:58

промо код

Ось свіжий RI2GMMK. Кому потрібно користуйтeсь.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 07:01

бонус

По ВТБ і по Альфі отримувала вчасно, зараз чeкаю від Унівeрсала.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:03

Re: Бонус до депозиту від Finance.UA

Что-то контора протухает... По 3-м депо (Альфа) бонус выплатили только по одному, задавал вопрос по остальным недели 2 назад - обещали позвонить на след. день - "звонят" до сих пор. Шарашка какая-то...
amc2000
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:19

Re: Бонус до депозиту від Finance.UA

Промо-код на +50 гривен по программе «Бонус к депозитам» от minfin.com.ua / finance.ua - 8S4KAXT
Детали: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/aboutpromocode/
chel_v_valenkah
 
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