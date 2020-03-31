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Finance.ua: Податок
на депозит 2018

Finance.ua: Податок на депозит 2018
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 11:05

Налоги удерживаются, а не могу ли я, исходя из этих налогов, сделать себе перерасчёт пенсии, добовий стаж За 5 лет набежала приличная сумма удержаний
lucylademchenko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 13:18

  lucylademchenko написав:Налоги удерживаются, а не могу ли я, исходя из этих налогов, сделать себе перерасчёт пенсии, добовий стаж За 5 лет набежала приличная сумма удержаний

А каким боком налог на доходы к пенсии? Ты типичный представитель юридически беграмотного населения которое хочет чтобы государство обеспечивало ему существование. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:53

Re: Finance.ua: Податок на депозит 2018

"Чи потрібно повідомляти в податкову
Якщо коротко – ні. У випадку з депозитом податковими агентами виступають банки. Вони самі розраховують, стягують і перераховують на потрібні рахунки податок, який належить стягувати з доходу за вкладами. Вони також щомісяця звітують перед фіскальними органами про суму перерахованих податків. Але вони подають інформацію загальною сумою щодо всіх вкладників, без уточнення прізвищ і конкретних сум депозитів."

ВОПРОС: (С УЧЕТОМ, что при получении доходов помимо основного места работы - по итогам года нужно подавать декларацию; известны случаи, когда налоговая присылала "письма счастья" демобилизованным, получившим также доходы от "работы" по мобилизации!) НУЖНО ЛИ все же подавать годовую декларацию по доходам от депозита, кто сталкивался (с учетом написанного выше - МОЖНО не подавать, этот доход - НЕ персонифицирован, а значит - "НЕ ловится")? ЗАРАНЕЕ благодарю за комментарии практиков.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:08

Re: Finance.ua: Податок на депозит 2018

По вопросу выше - полез в форму "податкової декларації про майновий стан і доходи".

ДЛЯ СЕБЯ сделал вывод, ЧТО %% по депозиту - ВПОЛНЕ подпадают под подпункт "10.2: Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно-правового характеру" раздела: "II. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ".

Для проверки своих выводов - полез в раздел: "III. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ" и НИ один из подпунктов п.11 - НЕ применяется к доходам от депозитов, включая: "Інші доходи, що НЕ підлягають оподаткуванню". ("НЕ" в подпункте 11.3 - выделил заглавными, ведь проценты по депозиту - налогооблагаются, еще и в/сбором!).
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:28

Re: Finance.ua: Податок на депозит 2018

Из разъяснения по подаче декларации за 2019 (!) г. (возможно этот правило применяется и в последующие годы): "Обязанность налогоплательщика относительно представления Декларации за 2019 год считается выполненной, т.е. ее не представляют на основании п. 179.2 НКУ, если налогоплательщик получал доходы:
— от налоговых агентов, которые согласно р. IV НКУ не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
— ТОЛЬКО от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, предусмотренных р. IV НКУ; ...".

Подпадают ЛИ доходы от депозитов под первый подпункт, ИЛИ (для "неработающих" ) - под второй - НУЖНО проверять, ТЕМ БОЛЕЕ, как и юр. силу самого этого разъяснения...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:31

Re: Finance.ua: Податок на депозит 2018

  Миша-клиент написав:ДЛЯ СЕБЯ сделал вывод, ЧТО %% по депозиту - ВПОЛНЕ подпадают под подпункт "10.2: Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно-правового характеру" раздела: "II. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ".

Каким макаром? Ты даешь деньги в долг, обратно получаешь деньги и плату за то что твои деньги брали в долг.

С каких пор ростовщичество стало чем-то что не подпадает под налог о доходе? :mrgreen:

Единственная разница между клиентом банка открывшим депозит и классическим ростовщиком в том что для клиента банка это не являетя ни профессиональной деятельностью (всю работу делает банк, клиент просто даёт деньги), ни предпринимательством.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:34

Re: Finance.ua: Податок на депозит 2018

  Миша-клиент написав:Подпадают ЛИ доходы от депозитов под первый подпункт,

Подпадают (только не первый, а второй). Именно потому все клиенты банков не подают декларации и налоговую это совершенно не беспокоит.
vitaliy_berdinskikh
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  #<12
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