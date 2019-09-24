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Бонус до депозиту від Finance.UA
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:28

  mustbe написав:Открыть депо как минимум на 100/150/200 К с указанием соответствующего промо


Ну такое себе.

Вижу грн-депо от 3 месяцев, около 12% годовых. Если на 200к депозит дают 1к грн бонуса чистоганом за 3-месячный депозит - то эффективная ставка получится около 14%. И это ещё морковку кролю надо отдать (кстати, его опять достали, типа как "новое литсо", опять на главу НБУ проталкивают)

Опустили ставки в пол, а теперь пытаются их "завуалированно компенсировать" (и то, только самым прохаванным свинорылам. Про бонус от Минфина знают не так много людей)

Хорошая попытка, но "спробуйте ще!" :)

24-28% чистоганом годовых меня бы ещё как-то устроило
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 10:13

Re: Бонус до депозиту від Finance.UA

На жаль програма "Бонус від Мінфіна" зіпсувалася. Якщо раніше бонуси дійсно сплачувалися, то тепер менеджери шукають будь-який привід відмовляти у сплаті бонуса.

Так мною May 9, 2020 було отримано письмо із "персональною пропозицією від minfin.com.ua" https://ibb.co/tsYKJzX

Нижче у персональній пропозиції надавався перелік Банків разом із Альянсом і зазначалося: "Нагадаємо, як скористатися промокодом:Вкажіть промокод в своїй заявці до 2020-06-23 та відкрийте депозит сумою від 6500 USD / 162002 UAH / 5348 EUR .
Підтвердіть розміщення депозиту у нас на сайті в тому місяці, в якому він був відкритий (доки діє заявка).
Гарантовано отримайте бонус та персональний бонус 400.00 гривень."

Проте, після нового розміщення депозиту на трохи більшу суму у Банку Альянс за умовами цієї персональної пропозиції менеджери Мінфіну відмовилися сплачувати бонус із формулюванням:
"Так, це дійсно умови по використанню промокоду. Але ще є умови по банку, у вас не повинно бути діючого депозиту, тому що відкриваючи ще один депозит в банку Альянс, банк автоматично додає відсоток до другого депозиту по своїй програмі лояльності, тому такі депозити не беруть участі в акції. Виняток - якщо другий депозит "Прогресивний", на який не розповсюджується програма лояльності від банку.
Нам дуже прикро за ситуацію, що склалася."

Тому шановні вкладники, умовами персональної пропозиції, яка направлена на перерозміщення ваших депозитів на новий строк, є нікчемними і вводять Вас в оману, оскільки приоритетними на думку Мінфіну є загальні умови отримання бонусу в тому чи іншому Банку
wjshohs
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 11:40

Дякуємо за увагу до програми «Бонус до депозитів» та Ваші зауваження.
Пропозиції щодо вдосконалення розсилок з індивідуальними пропозиціями вже передано на розгляд.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 08:11

Re: Бонус до депозиту від Finance.UA

Пропозиції пропозиціями, але Бонус, у супереч індивідуальної пропозиції від Мінфіну мені все одно зажали. Визнати проблему це добре, але замість того, щоби її вирішувати з поточними клієнтами і заплатити, Мінфін вирішив не платити і змінити умови по Бонусу для майбутніх.
wjshohs
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:19

НОВИЙ учасник в програмі! (давно не було)

https://minfin.com.ua/deposits/1041-sta ... h&term=365



О банке
Надежный: IBOX Bank работает на украинском финансовом рынке с 1993 года. За это время он неоднократно был признан одним из самых стабильных банков Украины по мнению многих рейтинговых агентств и экспертов банковской сферы. 12 августа 2020 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» обновил кредитный рейтинг АО «АЙБОКС БАНК» на уровне uaAА по национальной шкале. Инновационный: В январе 2020 года IBOX Bank при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины стал первым украинским банком, который открыл счета для международной криптовалютой биржи Binance. Эффективный: За 6 месяцев 2020 года размер чистых активов банка превысил 1,5 млрд грн, что вдвое больше показателей за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие объем средств юридических лиц вырос на 300%. Свою прибыль банк получает инвестирования в стабильные украинские предприятия с высоким уровнем рентабельности, в том числе в аграрную отрасль Украины. За последние десять лет активы IBOX Bank увеличились на 800%.
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:17

До програми «Бонус до депозиту» приєднався Креді Агріколь Банк

Детальніше за посиланням
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 18:01

налітай розбирай!



Наближається всіма улюблене весняне свято краси, любові та ніжності — Міжнародний жіночий день 8 Березня 💐

Ми не змогли залишитися осторонь і приготували для всіх клієнтів весняний подарунок 🎁

Тільки з 23.02. по 09.03. даруємо 200 грн. додатково до бонусу за промокодом:
5UNKPE4

Отримати подарунок дуже просто:

1. Подайте нову заявку з промокодом 5UNKPE4 з 23.02. по 09.03.
2. Відкрийте депозит в будь-якому банку-учаснику акції
3. Оформіть підтвердження депозиту у нас на порталі в тому
місяці, в якому він був відкритий (доки діє заявка)
4. Отримайте бонус та +200 грн. протягом 32 днів
Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 15:15

На сегодня какой % бонуса?
ВикторияГМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 15:18

ВикторияГМ детальніше розглянути Ви можете за посиланням

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:49

Прийшла на пошту новина від програми -
============



Ви теж це відчуваєте?
Весна починає прокидатися і радувати нас теплом та гарним настроєм 🌞



А ми хочемо порадувати вас ще однією яскравою новиною — Ідея банк знову учасник акції «Бонус до депозиту»!

32 роки

на ринку України

Учасник

ФГВФО

В ТОП-20

надійних банків

В ТОП-20

digital-банків

Чудова ідея на вигідних умовах:

✔ В акції беруть участь усі термінові вклади

✔ Мінімальна сума – 10 000 грн.

✔ Термін депозиту – від 3 місяців

✔ Відкрити депозит можна у відділенні банку, сказавши менеджеру,

що ви прийшли по акції від «Мінфіну»

✔ Бонус від «Мінфіну» – до 1,4% річних.



https://minfin.com.ua/deposits/702-srochnye-vklady/
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