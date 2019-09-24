Бонус до депозиту від Finance.UA

mustbe написав:Открыть депо как минимум на 100/150/200 К с указанием соответствующего промо
Ну такое себе.
Вижу грн-депо от 3 месяцев, около 12% годовых. Если на 200к депозит дают 1к грн бонуса чистоганом за 3-месячный депозит - то эффективная ставка получится около 14%. И это ещё морковку кролю надо отдать (кстати, его опять достали, типа как "новое литсо", опять на главу НБУ проталкивают)
Опустили ставки в пол, а теперь пытаются их "завуалированно компенсировать" (и то, только самым прохаванным свинорылам. Про бонус от Минфина знают не так много людей)
Хорошая попытка, но "спробуйте ще!"
24-28% чистоганом годовых меня бы ещё как-то устроило
На жаль програма "Бонус від Мінфіна" зіпсувалася. Якщо раніше бонуси дійсно сплачувалися, то тепер менеджери шукають будь-який привід відмовляти у сплаті бонуса.
Так мною May 9, 2020 було отримано письмо із "персональною пропозицією від minfin.com.ua" https://ibb.co/tsYKJzX
Нижче у персональній пропозиції надавався перелік Банків разом із Альянсом і зазначалося: "Нагадаємо, як скористатися промокодом:Вкажіть промокод в своїй заявці до 2020-06-23 та відкрийте депозит сумою від 6500 USD / 162002 UAH / 5348 EUR . Підтвердіть розміщення депозиту у нас на сайті в тому місяці, в якому він був відкритий (доки діє заявка). Гарантовано отримайте бонус та персональний бонус 400.00 гривень."
Проте, після нового розміщення депозиту на трохи більшу суму у Банку Альянс за умовами цієї персональної пропозиції менеджери Мінфіну відмовилися сплачувати бонус із формулюванням: "Так, це дійсно умови по використанню промокоду. Але ще є умови по банку, у вас не повинно бути діючого депозиту, тому що відкриваючи ще один депозит в банку Альянс, банк автоматично додає відсоток до другого депозиту по своїй програмі лояльності, тому такі депозити не беруть участі в акції. Виняток - якщо другий депозит "Прогресивний", на який не розповсюджується програма лояльності від банку. Нам дуже прикро за ситуацію, що склалася."
Тому шановні вкладники, умовами персональної пропозиції, яка направлена на перерозміщення ваших депозитів на новий строк, є нікчемними і вводять Вас в оману, оскільки приоритетними на думку Мінфіну є загальні умови отримання бонусу в тому чи іншому Банку
Пропозиції пропозиціями, але Бонус, у супереч індивідуальної пропозиції від Мінфіну мені все одно зажали. Визнати проблему це добре, але замість того, щоби її вирішувати з поточними клієнтами і заплатити, Мінфін вирішив не платити і змінити умови по Бонусу для майбутніх.
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