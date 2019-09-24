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Бонус до депозиту від Finance.UA
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:43

«Бонус до депозиту від Мінфіну»: можна грошима, а можна — літрами!
Ірина_
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