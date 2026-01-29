Додано: Сер 20 тра, 2026 16:52

Вчергове в Білорусі проходять військові навчання і вчергове розганяється тема "напад з теріторії Білорусі".



Тому, викладу свої думки ... що можу бути далі



1) А нічого далі не буде.



Побряцають зброєю, навчання закінчуться, всі роз"їдуться



2) Знову можуть піти в Україну з теріторії Білорусі



Вирогідно.

Навіть скоріше за все, підуть через Волинську і Рівненську області, ніж через Чернігівську та Київську області

Хоча з тих дурнів все станеться



Тоді для Білорусі не буде, як в 2022 році.

Білоруські НПЗ можуть виявитись зайвими і вийдуть з чату



3) Піти на балтійські країни



Багато хто про це пише і я сам підтримую цю думку, що для путіна помацати 5-ю статтю НАТО через балтійські страни на зараз - прям саме те



Дональд Дак ображенний на НАТО, тому буде стояти осторонь та робити вигляд, що він нічого не помічає

Якщо що, то весь тягар ляже на европейські країни і ніхто не скаже, як воно буде, бо нападу на країни НАТО ще не було



Але це вікно можливостей для путіна - літо 2026 року, далі воно буде закриватись довиборами в США

Тоді, Дональд Дак, як політична тварина, може і мачо вмикнути