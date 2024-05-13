Інвестую(ємо) в стартапи та бізнес капітал

Добрый день. Я являюсь частным инвестором, который имеет возможность вложить суму в размере 500 000$ в перспективный бизнес. Но, с целью диверсификации инвестиций - приоритетом для меня являются проекты, которые требуют инвестиции примерно в размере 50 000$-80 000$.
Сразу скажу, что меня не интересует кредитование Вашего бизнеса. Не рассматриваю никакие варианты, что бы давать деньги в долг под %, залог т.д. Не предлагайте подобные варианты.
Мой интерес исключительно в инвестировании с целью долгосрочного партнерства в бизнесе.
Готов внимательно изучить Ваши предложения. Предварительно территория инвестирования - СНГ. Больше интересуют offline бизнес нежели online. Но это все относительно. Рассмотрю все варианты. Также мне не принципиально есть ли у Вас уже работающий бизнес или все на этапе идеи. Возможно второй вариант даже более интересный, так как есть желание изначально принимать некоторое участие в развитии проекта с целью построить правильную структуру управления. Имею в этом большой опыт.
Отправляйте Ваши предложения на почту - kardash.serge@yandex.ua . Также в письме укажите номер телефона и Skype. В любом случае дам ответ в течение недели, даже если Ваш проект мне не подойдет.
Также убедительна просьба, отправляйте подробное описание идеи/проекта, расчеты т.д. что бы была возможность адекватно оценить Ваш проект.