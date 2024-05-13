Інвестую(ємо) в стартапи та бізнес капітал

Додано: Чет 26 вер, 2019 15:55

Добрый день. меня зовут Константин,я являюсь инвестиционным советником Freedom Finfnce. есть предложение инвестировать в облигации гос займа как в валюте так и в гривне,прибыль и возврат инвестиции гарантируется государством Украина,если Вам интересно такое предложение, можем связаться по телефону 096 9068282 или при личной встрече. гарантированная государством доходность от 15%



хочу сделать также акцент на наших плюсах и минусах банка

1. минимальная сумма приобретения 1150 грн-банк от 1млн грн.

2. комиссия за вывод средств у нас не снимается - банк 200-500грн

3.комиссия за открытие счету у нас не снимается-банк 100-250 грн.

4.действие ставки у нас до 5 лет без изменений- банк до 1 года.

5. получение дохода у нас ежемесячно-банк в конце срока погашения ОВГЗ

6. обратный выкуп ОВГЗ у нас в любой момент без комиссии -банк с потерей 2%

7.Комиссия за договор у нас не снимается-банк от 200 грн или 0.1% от суммы

8.Комиссия за хранение ЦБ у нас не снимается-банк от 100-1000 грн в месяц

9.Комиссия за выписку о состоянии счета у нас не снимается-банк от 100 грн.