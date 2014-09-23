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Студента отчисляют за
неудобный вопрос Порошенку

Студента отчисляют за неудобный вопрос Порошенку
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2016 19:04

Студента отчисляют за неудобный вопрос Порошенку

http://infokava.com/lang-uk/47246-smi-s ... -vuza.html

Вот так вот, и чем мы в этом плане отличаеся от нашего северного соседа, где власть имущий может растоптать любого простолюдина и плевать на закон. За это ли мы стояли на Майдане и доведена ли до конца Революция Достоинства?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2016 19:13

hxbbgaf
я бы подождал инф. из более-менее достоверных источников.
Сегодня об этом и в сепарских пабликах пишут и в патриотических группах фейсбука со ссылками на подобные непонятные источники.
Чес.говоря не очень верю, что так грубо могут турнуть.
vak
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2016 13:09

  vak написав:hxbbgaf
я бы подождал инф. из более-менее достоверных источников.
Сегодня об этом и в сепарских пабликах пишут и в патриотических группах фейсбука со ссылками на подобные непонятные источники.
Чес.говоря не очень верю, что так грубо могут турнуть.


Та да, уже не верили, что можно 5 лямов из бюджета на проживание в отеле за 2 дня просадить, когда идет война, что у ген. прокурора куча недвиги и офисных центров, что страну грабят и уничтожают... Это проблема честных людей - не верить, что можно быть такими подонками как все эти ворюги при власти. Как же так, Бога не боятся. А у них совсем другой бог, почитайте талмуд! От этого и страдаем.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:35

Re: Студента отчисляют за неудобный вопрос Порошенку

В Киевском Национальном Университете имени Тараса Шевченко опровергли появившуюся в СМИ информацию, что студента, который задал Петру Порошенко вопрос, когда он отправит своих детей в АТО, отчисляют.

https://antikor.com.ua/articles/128592-v_knu_oprovergli_otchislenie_studenta_zadavshego_poroshenko_vopros_pro_ato
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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